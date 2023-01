D3A ACFF: Le RCS Brainois monte e puissance à tous les niveaux

L’équipe confirme sa bonne forme depuis la reprise. "Après un premier tour catastrophique, on prend un 4/6. On est satisfait de la rencontre mais surtout de la mentalité, et on essaye de grappiller des points pour se sauver le plus vite possible et travailler pour retrouver le Top 5 la saison prochaine."

Et avec des jeunes qui répondent à l’attente. "Le p’tit Mathias (Derwa) est bien monté. La semaine passée, c’était Gabriel (Duga). Ça montre que le club a une certaine structure et un projet pour le futur dans lequel les jeunes sont impliqués car ils peuvent recevoir leur chance à tout moment."

Notre interlocuteur évolue avec Jonathan Deglas en défense centrale depuis quelques matches suite aux suspensions de Laurent et Lella. "Ça se passe plutôt bien. On est assez complémentaire, on communique assez bien et on encaisse peu de buts. La semaine passée, on a gardé le zéro, ici on en prend deux mais quand ça marche aussi bien offensivement, ce n’est que du bonheur et j’espère que ça va durer."

Pour sa deuxième saison à Braine, "c’est un peu mitigé sur le plan sportif car je suis venu ici pour jouer le Top 5 et ça fait deux ans qu’on a du mal à se sauver. Mais, sur le plan humain, tout se passe bien et malgré la situation compliquée, on essaie de s’amuser ce qui est le plus important."