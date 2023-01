D2 ACFF: Johan De Greef reçoit et saisit sa chance à Rebecq

Petite surprise dans l’effectif lors des deux dernières rencontres de Rebecq et véritable éclaircie dans la grisaille que le groupe traverse en ce moment, Johan De Greef a connu ses deux premières titularisations face à Seraing B mercredi dernier et contre Deux Acres ce dimanche. Deux rencontres durant lesquelles le milieu de terrain, arrivé cet été en provenance des U21 du Sporting de Charleroi, aura totalement saisi sa chance et ce malgré les six derniers mois passés à s’entraîner avec le groupe de la D2, mais en jouant les week-ends avec l’équipe B de Rebecq, qui évolue en P2B. " Je suis super content d’avoir enfin pu intégrer l’équipe. Je suis dans le groupe depuis cet été, et cela n’a pas toujours été facile à gérer de devoir toujours quitter le groupe le week-end pour aller avec la P2, mais j’étais convaincu que mon heure viendrait, et j’ai eu raison d’y croire. Je pense avoir saisi ma chance lors de ces deux titularisations, où même si nous n’avons pas gagné, j’ai pu montrer au staff que j’étais prêt et apte à rendre service au groupe. "