D2 ACFF: Installé dans la défense tubizienne, Gilles Denayer rêve d’un nouveau titre

Un chemin vers le titre que Gilles Denayer voit semé d’embûches. Que ce soit Warnant qui comptabilise déjà huit points d’avance, ou La Louvière Centre et Namur qu’il voit comme deux concurrents sérieux pour ce second tour, le défenseur de la RUTB sait qu’il faudra être solide que pour décrocher les lauriers en mai prochain. "Il reste une quinzaine de rencontres à disputer et le chemin est encore long. Mais nous avons toutes les qualités au sein du groupe que pour prendre le dessus sur l’ensemble de nos adversaires. La régularité sera sans aucun doute la clé."

Une régularité qu’il faudra sans aucun doute coupler à l’efficacité et la concentration, qui ont fait défaut le week-end dernier face à Seraing B. "On ne peut s’en prendre qu’à nous-mêmes. Encaisser deux buts sur phase arrêtée, c’est impardonnable. D’autant plus qu’on avait fait le plus dur en reprenant l’avantage juste avant la mi-temps. C’est dans ces moments-là qu’on se rend compte qu’il nous manque encore le petit quelque chose que pour prendre notre envol et réellement aller disputer le titre. On reste sur douze rencontres sans défaites, mais à un moment donné les partages ne seront pas suffisants."