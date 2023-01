1 400 personnes, salle comble et splendide show des Barjots Dunkers pour le Christmas Basket à Braine-l’Alleud (vidéo)

Diverses animations étaient prévues avec en clou du spectacle la démonstration de basket acrobatique des Barjots Dunkers, un groupe venu tout droit de France. Un show impressionnant qui a également animé la mi-temps du match de TDW1 entre Braine et Courtrai, remporté par les joueuses locales.

À l’issue de la soirée, c’est un large sourire qui illuminait le visage de Gérard Legrand. "Le bilan est très positif et tout s’est bien déroulé. Ce n’est que du plaisir. C’est un projet d’un an et c’est un travail d’équipe. Le but est la promotion du basket chez les jeunes en particulier et là c’est réussi."

Un petit aperçu d’une figure réalisée par les Barjost Dunkers dans la vidéo ci-dessous :