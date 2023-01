Arbitre: M. Rotondi

Cartes jaunes: Chanteux, E. Collès, Kazi, Staelraeve, Artigas

Buts: Artigas sur pen. (1-0, 16'), Meys (1-1 et 1-2, 25' et 63'), Guttierez (2-2, 65'), E. Collès (3-2, 75').

WAVRE-LIMAL: S. Collès, Schildermans, Staelraeve (87' Ceuppens), Lagasse (46' Hérode), Kazi, Lefebvre, E. Collès, Artigas, Chanteux, Pelsmaekers (81' Eustaquio), Sadon (59' Gutierrez).

WALHAIN: Br. Koninckx, Moinil (82' Paccagnini), Ducornait, Demey, Palange, Misson, Tahraoui, Royen, Frys (70' Ba. Koninckx), Meys, Joiret.

Après Ronvau, Wavre-Limal est donc la deuxième formation à battre le leader walhinois cette saison. "Une bonne victoire que l’on a été chercher au courage malgré des circonstances difficiles et une équipe remaniée, savoure l’entraîneur visité, Mohamed Riani. L’entrée de Gutierrez nous a fait du bien et j’estime que c’est mérité car même si notre adversaire a gaspillé quelques occasions, nous avons été intéressants dans nos temps forts."

Les Wavriens ont ouvert le score sur un penalty quelque peu discuté par le clan visiteur mais Walhain avait peut-être fait le plus dur en recollant au score. "On a eu l’occasion de mener 1-2 et même 1-3 dans cette première période, remarque le coach, Mathieu Michielsens. Le football pratiqué était d’ailleurs assez bon. On a moins bien joué au cours de la seconde période mais on a rapidement réussi à mettre le deuxième but. Malheureusement, on prend directement le 2-2 sur un manque de concentration. Par la suite, on a eu plusieurs occasions franches mais on a fait les mauvais choix. Limal, de son côté, a eu une occasion et l’a mise dedans tandis que nous n’avons plus été capables de marquer. On ne doit donc s’en prendre qu’à nous-mêmes mais on ne va se mettre à douter car c’était assez satisfaisant dans le jeu."