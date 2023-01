Mélin poursuit sur sa lancée avec un nouveau succès en déplacement. "On était un peu amorphe et l’exclusion de Suarez nous a mis un peu en difficulté mais on a parlé calmement à la mi-temps et on est revenu avec un pressing plus haut qui nous a permis de gérer le match à 0-1", résume Benoit Lamine (T1).

Dans les rangs chaumontois, "le sentiment est mitigé dans le sens où l’on ne méritait pas de gagner mais qu’un nul aurait été plus logique, lance Jean Paul Dos Santos. Après avoir résisté à leur pressing haut, on a eu un piquet puis chacun a eu ses moments forts et fiables. À onze contre dix, il fallait se méfier des cartons et Vanval a pris sa deuxième jaune avant qu’on encaisse un but stupide où Salmon évite quatre hommes. On a eu deux grosses occasions via Vandamme et Morais avant de prendre le deuxième sur corner."

Chastre B – Orp-Noduwez 3-2

Buts: S. Hagnoul (0-1, 35'), Boudlal (1-1, 51'), Siroky (1-2, 66'), Cappai (2-2, 76'), Boudlal sur pen. (3-2, 85').

Menés deux fois au score, les Chastrois l’ont finalement emporté. "On a été très trop naïf sur le premier goal encaissé et si on n’a pas livré notre plus beau match, il y a eu une bonne réaction par rapport aux semaines précédentes, apprécie Jonathan Fadeur (T1). Ce n’était pourtant pas facile d’essayer de jouer au foot face à un adversaire qui procédait par longs ballons mais ce succès nous permet de ne pas rester derniers."

Orp plonge un peu plus au classement. "Le résultat est encore négatif et on doit s’en prendre à nous-mêmes d’avoir raté deux occasions de faire le break, mais la décision aurait pu tomber d’un côté comme de l’autre et il y a déjà eu une amélioration par rapport à la semaine passée", positive Gaëtan Gramme (T1).

Incourt – Perwez B 2-2

Buts: Nyabokongo (0-1, 15'), Jamai (1-1, 48'), K. Pierquin (2-1, 63'), Toury (2-2, 85').

Première fois qu’Incourt enchaîne deux résultats positifs. "C’est un peu frustrant d’être rejoint à la fin sur un cafouillage, note Vincent Charlet (T1). On méritait déjà de marquer en première mi-temps et si le match s’est équilibré, on devait gagner aux points. Cela dit, j’ai vu une vraie équipe, organisée, et on prend quand même un point face à un candidat au tour final."

Perwez revendiquait lui aussi la victoire. "On a bien entamé ce match face au vent et on devait rentrer à 0-2 au repos, estime Didier Liroux (T1). On rate deux face-à-face et on a une latte. Si on met l’une de ces occasions, le match doit être plié, On a quand même travaillé pour revenir au score et Perwez aurait dû être le gagnant s’il devait y en avoir un, même si Incourt n’a pas volé son point."

Mont-St-Guibert – Beauvechain remis

Le match pour la deuxième place prévu ce dimanche après-midi n’a finalement pas eu lieu en raison d’un problème d’électricité dans les installations guibertines. "J’ai reçu un coup de téléphone du président une heure avant le rendez-vous pour m’avertir que les plombs sautaient en permanence et que quelqu’un de la Commune devra passer pour s’en occuper, explique Gaël Vanderbrugge (T1). On a prévenu notre adversaire afin de ne pas entamer le match et prendre le risque que tout saute."

Beauvechain n’a donc pas eu à effectuer le déplacement à Mont-Saint-Guibert pour rien. "Un truc assez spécial mais un cas de force majeure", commente de son côté Jabran Albahtouri (T1).