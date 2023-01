Arbitre: M. Boukhlis.

Cartes jaunes: Willaert, Henquet, Salenbien, Bruno, Closse.

Buts: Van Den Berg (1-0, 10'), Puttemans csc. (2-0, 43'), Van Den Berg (3-0, 48'), Bruno (3-1, 60'), Engels (4-1, 79'), Bajusz (5-1, 87'), Vrins (6-1, 88').

CHASTRE: Daidherbe, Amato, Vanderplas, Brumagne, Engels (82’ Bajusz), Niangbo (69’ Vrins), Willaert, Kano, Simon, Van Den Berg (75’ Hendrickx), Franssen.

JODOIGNE: Brandt, Dardenne, Rowet (43’ Stordeur), Puttemans, Classe, Salenbien (64’ Dehut), Lentini, Joyeux, Henquet, Collin (43’ Dardenne), Bruno.

L’instabilité dans les performances est encore bien présente à Chastre. Contre Jodoigne, contrairement au déplacement du week-end dernier à Lasne-Ohain (défaite 4-0 ndlr), les hommes d’Hassan Riani ont montré un tout autre visage. "Ils ont fait les efforts, gagné le deuxième ballon. J’ai retrouvé une vraie équipe qui se bat pour son partenaire quand il est dépassé. Il nous fallait une victoire comme celle-ci."

Une victoire qui va ramener un peu plus de confiance dans le groupe espère l’entraîneur. Malgré tout, le T1 de Chastre espère enfin sortir de cette spirale d’irrégularité qui plane sur eux. "La solution miracle pour changer ça ? Continuer à travailler. Ça doit venir d’eux-mêmes, mais ça peut être aussi la faute des entraîneurs. Mais quand on joue un match en mettant une équipe et que, trois semaines après, on met la même et c’est le jour et la nuit, c’est difficile à comprendre. J’ai dit à mes joueurs que le plus grand problème, c’est qu’on regarde trop les équipes contre qui on joue plutôt que de se concentrer sur nous-même."

À Jodoigne, l’heure n’est pas à la fête. Leur dernière victoire remonte au 17 septembre dernier et les solutions peinent à se trouver. Pour le T2 Daniel Corlier, la raison est toute trouvée et le constat est plutôt pessimiste. "On n’a pas les moyens qu’il faut pour passer au-dessus. On a eu beaucoup d’absents par des blessures ou des cartons rouges, on doit donc faire avec les moyens du bord."

Une situation qui contraste avec le début de saison. "Tous les cadres étaient présents à ce moment-là. Et il faut dire ce qui est, les remplaçants n’ont pas le niveau", souligne le T2, très déçu de la rencontre notamment par l’absence d’une réaction d’orgueil de l’équipe.

Au classement, l’opération est belle pour Chastre qui se donne un peu d’air, au contraire de Jodoigne qui, dans l’état actuel des choses, est plus proche d’un retour en P3 que d’un maintien en P2.