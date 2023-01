Arbitre: E. Swiggers.

Cartes jaunes: Duhot, Rey, Siroux, Gérard, Larotonda, Demeur.

Carte rouge: Ndione (2j. 92').

Buts: Benazzi (1-0, 8'), Goffart (1-1, 47'), Gérard (2-1, 50').

PERWEZ: Pletinckx, Rey (Brassart 67'), Gajanovic (Ndione 82'), Salles (Fozin 86'), Lambert, Vanderhaegen, Larotonda, Verdeyen, Gérard, Benazzi, Siroux.

LASNE-OHAIN: Pierret, Duhot, Demeur R. (De Coene 86'), Desnel (Franck 67'), Charpentier, Demeur F., Theys (Ceusters 69'), Stevens, Laklia, Dierinckx, Goffart

La démission de Christophe Mortier comme entraîneur de Perwez était dans tous les sujets de discussion au bord du terrain ce dimanche après-midi. Mais dessus, l’heure était à la confirmation de la première place pour Perwez, même si l’ancien T1 était dans les têtes des joueurs au coup de sifflet final. "On devait se montrer qu’on était un groupe au-delà des individualités. Il faut aussi la remettre à Christophe cette victoire. Il a bien géré la première partie de saison et il a facilité la tâche pour le nouveau staff", confie Romain Gérard.

Le défenseur perwezien a livré une sacrée prestation, tant défensive qu’offensive. C’est d’ailleurs lui qui marque le but de la victoire sur une action individuelle au départ de la moitié de terrain. "Je pense que si je ne la mets pas, Anthony (Benazzi) et Scott (Siroux) m’en auraient voulu pour le reste de la saison", s’amuse le défenseur.

Mais les Perweziens ont malgré tout eu dur à tenir le score en seconde mi-temps. Après une première période globalement maîtrisée, Perwez a dû faire face à un Lasne-Ohain boosté à la sortie des vestiaires. Mais cela n’aura pas été suffisant pour renverser la tendance malgré l’égalisation de Goffart peu après la reprise. "On est mal payé pour le match qu’on a presté. Je pense que le match nul aurait été plus logique. Mais on n’a pas été bon dans les dix premières minutes. On a été trop timide, on concède le premier but et ça nous met mal pour le restant du match. C’est une défaite frustrante", confie le T1 lasnois Christophe Collaerts.

Du côté de Perwez, un certain soulagement s’est dégagé à la fin de la rencontre. L’un des trois entraîneurs pour le reste de la saison, Fabian Bamps, reconnaît une rencontre serrée, mais ne cache pas sa satisfaction de voir que le groupe est toujours aussi soudé malgré l’extrasportif. "Pour le même prix c’est match nul comme on peut faire 3-1. Le plan a plus ou moins fonctionné donc on est content. Surtout vu la semaine qu’on vient de passer, c’était important pour tout le groupe de se serrer les coudes."