GENAPPE: Hannon, Van Ophalvens, Van Landschoot, Berdayes (90' Haxhija), Pête, Maistriaux, Queimadelas, Marques Tereso (85' Chyrchel), Jonckheere, Becker (78' Van Der Goten), Jacquet (70' Brichart B.).

Buts: Maistriaux (0-1, 34'), Berdayes (0-2, 68')

Pour sa première officielle à la tête du FC Genappe, le nouveau T1 Julien Darquenne a pu savourer les joies d’une victoire qui, globalement, est plutôt méritée. Bien en place en première période, les Jaune et Bleu tentent de poser le ballon au sol malgré les rafales de vent. Sur un corner bien exploité, c’est Kévin Maistriaux qui pousse le défenseur à la faute et fait 0-1 à la demi-heure.

La seconde période est du même acabit, la RUTB ne se crée que de rares possibilités alors que les visiteurs sont plus agressifs et dangereux devant le but de Djeumen. Sur une belle phase construite, c’est finalement Berdayes qui tuera tout suspense à vingt minutes du terme. "C’était important pour le staff et les joueurs de démarrer cette nouvelle aventure par un succès. Nous avons bien maîtrisé notre sujet malgré une belle opposition en face et les trois points sont mérités", s’enthousiasmait le T1 genappien.

Même son de cloche du côté du T1 local Amaury Toussaint. "La défaite est logique car nous sommes tombés sur plus fort que nous. Les débats étaient équilibrés mais Genappe était bien mieux dans sa rencontre et avait ce petit quelque chose en plus."

Nseth Berchem –Grez-Doiceau 3-2

GREZ: Detry, Kocabas (70' De Loose), Srihi (60' Zarki), Beersaerts (80' El Hayani), Bakala, Wénin, Duchene, Beaunom, Gueuning, De Beule, Albahtouri

Buts: (1-0 et 2-0, 7' et 14'), Wénin (2-1, 65'), Albahtouri (2-2, 70'), (3-2, 75')

Les Gréziens sont tombés sur un os nommé Nseth Berchem hier après-midi. Le début de rencontre est d’ailleurs catastrophique pour les Brabançons wallons qui sont déjà menés 2-0 au quart d’heure. Gêné par le pressing adverse, Grez ne parvient à exister qu’à de trop rares reprises et les plus grosses possibilités sont pour les visités.

La reprise est bien meilleure sans être flamboyante. Sur deux corners, ce sont Wénin et Albahtouri qui parviennent à égaliser mais cinq minutes plus tard, un penalty viendra tuer tout espoir pour les Gréziens. "Nous sommes passés totalement à côté de notre sujet face à une belle équipe de Berchem. C’est dommage car il y avait une belle opportunité à réaliser au classement mais la défaite est logique", lançait le T2 Sébastien Eggerick.