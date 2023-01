(25-21, 24-14, 25-18).

GUIBERTIN: Guillaume Godart, Niels Huysegoms, Simon Van De Voorde, Jens Christiaens, Gert van Walle, Gil Hofmans, Sébastien Dumont. Sont montés: Florian Malisse, Robin Foret, Romain Vanhelmont, Guillaume Dussart, Gertjan Vande Velde.

Comme il l’avait fait contre Menin, Wannes Rosiers, le coach guibertin, a titularisé ses deux opposite, Gert van Walle et Gil Hofmans pour affronter Roulers. "Nous avons livré un très bon premier set. Nous avons tenu jusqu’à 16-15", indiquait l’entraîneur guibertin à l’issue du duel.

Deux erreurs au service suivies d’un block et d’un ace ont permis à Roulers de se détacher à 19-15, un écart que Gert van Walle au service a ramené à deux points 22-20 avant que Koukartsev ne conclue (25-21).

La deuxième manche était moins bonne pour les visiteurs. À 8-6, Roulers réussissait quatre blocks, entrecoupés d’un point de Gil Hofmans, pour porter le score à 12-7. Roulers allait encore creuser son avance par la suite.

Les Guibertins n’étaient toutefois pas abattus. Au contraire, ils revenaient dans le coup sous l’impulsion de Gil Hofmans et d’un excellent Gertjan Vande Velde, monté au jeu au troisième set (7-9). Roulers reprenait le dessus suite à trois erreurs en attaque et une au service. "J’ai fait jouer beaucoup de monde. Cela permet de se rendre compte que nous avons plusieurs possibilités pour les futures rencontres. Si nous avions joué comme cela contre Alost et Menin, nous aurions pris des points", concluait Wannes Rosiers.

Suite à la victoire de Achel sur Louvain, Guibertin a reculé de la septième à la huitième place.