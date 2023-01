Quarts temps: 18-19, 14-26, 22-16, 20-13.

Prolongation : 12-8.

GENAPPE: Boussalaa 4, Makadi Massengo 10, Kaminski 6, Zappulla 9 (3x3), Kanda-Boko 13, Ilongo Basosabi 13 (3x3), Kiraranganya 2, De Almeida 0, Depetter 17 (3x3), Ngabo Munyamaicnba 12 (2x3).

Pour ce premier match à domicile de l’année, les Genappiens accueillaient un concurrent direct dans la course aux play-off, la surprenante équipe de Maffle.

Malgré la préparation du match, les visiteurs arrivaient à surprendre l’équipe locale dans le premier quart temps via l’intermédiaire d’un Zoran Laloy en grande forme, et hauteur de 11 points d’entrée de jeu. C’était 18-19 à la 10e.

Laloy continuait son récital et clôturait la mi-temps à 24 points, emmenant dans son sillage ses coéquipiers qui montaient en confiance, et remportaient le second quart aussi, accentuant un peu plus l’écart (32-45 à la pause).

Après une bonne remise en place dans les vestiaires, c’est un autre Genappe que nous retrouvions. Plus collectifs et plus disciplinés en défense, les Bleu et Jaune revenaient lentement dans la partie : 54-61 après trois quarts temps.

Le verrou fut ensuite enfin posé sur Laloy (qui finira quand même la partie avec 32 points) et les artilleurs locaux trouveront enfin la mise dans le dernier acte, inscrivants quatre paniers à distance au meilleur moment. Ils auront même la balle de match, mais échoueront sur le buzzer poussant la prolongation (74-74).

Le sérieux sera de mise en "overtime" et Genappe gardera les rênes de la partie pour finir par l’emporter 86-82.

Grâce à cette victoire Genappe passe à la quatrième place en terme de défaites concédées et redevient "play-offable".