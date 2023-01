CHASTRE: De Henau, Baez, Houbrix, Fregesse, Adens, Duquenne, Bernard, Goetynck, Verstraelen, Sekelama, Francx (54' Genard).

Buts: Van Ooteghem (1-0, 26'), Nierynck (2-0, 39'), Bouharat sur pen. (3-0, 48'), Degroote (4-0, 75').

Après la reprise compliquée du week-end précédent, Chastre a rendu une meilleure copie ce samedi après-midi. "On a proposé une bonne organisation générale avec De Henau venue nous aider au goal et qui a fait le job, souligne le coach, Michaël Verstraelen. Mais on n’était que douze et à notre niveau, il n’y a pas eu de miracle face à un adversaire pouvant opérer quatre changements."

Les visitées ouvrent le score méritoirement "mais assez tardivement et malgré un petit hors-jeu sur l’action. Cinq minutes plus tard, on rate une grosse occasion pour revenir à la marque et elles font 2-0 avant la mi-temps sur un coup-franc que personne ne suit."

Le break est fait rapidement à la reprise. "Elles reçoivent un penalty sur une faute qui, selon nous, a lieu en dehors du rectangle, et le quatrième goal arrive un peu plus tard."

Le gros point négatif, c’est l’exclusion d’Eugénie Verstraelen à quelques minutes de la fin qui lui fera manquer la réception de Tirlemont. "Elle prend deux jaunes en cinq minutes, la première pour une faute d’antijeu et la deuxième un peu similaire mais que l’arbitre aurait pu ne pas brandir. Là, on a disputé la moitié des matches et on essaye toujours d’avancer même si les absences et les suspensions ne nous aident pas avec un noyau restreint."