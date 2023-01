Les choses étaient mal embarquées pour Braine quand Campitelli a inscrit le second but tournaisien contre son camp. "J’étais déjà satisfait du jeu et de l’engagement proposés en première mi-temps, note le T1 local, Olivier Suray. Je n’avais rien à dire si ce n’est le goal encaissé sur une frappe lointaine et le fait de ne pas mettre ce goal qui aurait pu nous libérer."

Ladrière à deux reprises avait répondu aux premiers essais de Brouckaert et Pierart avant le 0-1. Gianquinto sortait ensuite le grand jeu face à Baras (36') puis Ladrière (41'). Et après un nouveau raté de Baras dès la reprise, Cocq et Destrain galvaudaient à leur tour avant le 0-2.

Le match était relancé lorsque le gardien visiteur commettait une faute sur Derwa permettant à Buscema de réduire l’écart. Dans la foulée et suite à une déviation de Kumba, la frappe de Campitelli faisait mouche via la latte. On en restait à 2-2 après un dernier sauvetage de Mwaso à la 89'.

La déception était légitime dans le clan visiteur. "C’est un scénario catastrophique car on ne peut jamais perdre ces trois points, souffle de T1, Jeremy Descarpentries. On mène 2-0, on a une balle pour faire 3-0 et on se fait rejoindre sans être en difficulté. En général, je préfère ressortir le positif mais là, il y a beaucoup de frustration. Je suis très déçu pour les joueurs mais quand on a de l’ambition, on doit être plus rigoureux et ne pas commettre ce genre d’erreurs."

Pour Braine, "c’est une petite victoire face au leader de la tranche, sourit Olivier Suray. Je tire mon chapeau aux joueurs qui n’ont rien lâché jusqu’au bout et avec une bonne rentrée de Mathias (Derwa) qui a mis la pression sur la défense adverse."

Les bulletins des Brainois

Mwaso (6,5), Campitelli (6,5), Deglas (6,5), Samutondo (6,5), Aragon (6,5), Wallaert (7), Roman (6,5), Ladrière (7), Kumba (7), Baras (6,5), Buscema (7).