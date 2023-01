Arbitre: Fabio Fernandes.

Cartes jaunes: Akhal, Vanheukelom, Fassin, Debelic.

But: Debelic (0-1, 35’).

JODOIGNE: Bronckart, Lallemand, Puttemans, Venheukelom, Azzouzi, Pohl (79’ Gilles), Beaupain (75’ Reuter), Berisha (46’ Congosto), Olemans (60’ Mokoka), Akhal, Cassange.

TERTRE-HAUTRAGE: De Amicis, Valenti, Privitera, Wuillot, Mukala, Fassin, Debenest (81’ Danese), Debelic, Debole, Sardo (65’ Vermeulen), Falzone (85’ Mutombo).

Pour être performant dans un championnat et espérer décrocher quelque chose en fin de saison, il faut faire preuve de régularité dans ses prestations. Exactement ce que Jodoigne est incapable de faire, à l’image de cette défaite – logique – concédée devant Tertre-Hautrage, pourtant avant-dernier du classement, une semaine après avoir créé l’exploit à Mons, candidat au titre. "C’est rageant car je suis convaincu qu’avec une victoire ce dimanche devant Tertre, nous étions partis pour une belle série", peste Steve Dessart.

Pour se faire, il aurait fallu proposer autre chose car Jodoigne n’a strictement rien montré et n’a donc rien à revendiquer ce week-end. Quand on ne s’offre pas le moindre tir cadré, il est difficile d’espérer quelque chose. Jodoigne a pourtant essayé et tout tenté au cours du dernier quart d’heure avec un Puttemans posté aux avant-postes mais les occasions concrètes ne furent pas plus nombreuses. "À partir du moment ou l’on donne un goal à une équipe qui joue sa survie, on savait que ce serait difficile. Si on n’est pas menés au score, c’est un tout autre match", ajoute le coach en faisant référence à la glissade de Pohl, à l’origine de l’unique but de la rencontre inscrit par Debelic à dix minutes du repos. Maintenant, Terte a joué avec ses armes et si une équipe s’est montrée dangereuse, ce sont bien les visiteurs avec ces deux grosses occasions manquées par Falzone puis Fassin avec à chaque fois un bon Bronckart devant eux. "On l’a emporté avec les tripes et c’est de la sorte qu’on s’en sortira. Aux tripes et au mental, résume Antonio Debole. On est montés sur le terrain avec une envie de guerrier et pour tout casser et c’est ce qui a fait la différence."

Battu pour la huitième fois de la saison, dont cinq fois à la Cabouse où les Canaris étaient pourtant intraitables par le passé, Jodoigne peut nourir des regrets. "Je n’ai pas vu mon équipe et c’est là que je suis le plus déçu, termine Steve Dessart Aujourd’hui, je sais vers quelle place on va se situer en fin de saison. Jodoigne va se sauver mais il faut oublier l’idée de vouloir jouer une tranche ou le haut du tableau."

Les bulletins des Jodoignois

Bronckart (7), Lallemand (7), Puttemans (6), Vanheukelom (6), Azzouzi (5), Pohl (5), Beaupain (6,5), Berisha (5), Congosto (6), Olemans (5), Akhal (6), Cassange (5).