Après un premier quart d’heure dominé de la tête et des épaules par les Tubiziens, qui auraient d’ailleurs pu ouvrir la marque à deux reprises des pieds de Migliore qui manquera son face-à-face avec le gardien métallos, imité quelques instants plus tard par El Omari avec une frappe mal calibrée, ce sont finalement les jeunes pousses de Seraing qui trouveront l’ouverture sur corner, après vingt-cinq minutes de jeu suite à une reprise de la tête de leur attaquant Silini (0-1).

S'en suivront quelques minutes de flottement dans les rangs Blanc et Or, avant que Denayer pointe le bout de son nez et décoche une frappe incroyable et venue de nulle part, peu après la demi-heure, pour ramener son équipe dans le match (1-1). Cette égalisation inspirera plutôt bien les Tubiziens, puisqu’à peine cinq minutes plus tard, El Omari, sur coup franc, trouvera la lucarne d’une splendide frappe enroulée (2-1)

On pensait alors que la RUTB, en prenant l’avantage à quelques instants de la mi-temps parfaitement relancée et filant tout droit vers un succès. Mais c’était sans compter sur la détermination des U23 sérésiens qui sur une nouvelle phase arrêtée mal négociée par la défense locale, en profiteront, par l’entremise d’Ipupa Ebamba, que pour recoller au score avant de rentrer aux vestiaires (2-2).

La seconde période sera le théâtre d’une rencontre dans laquelle les deux équipes éprouveront des difficultés à poser leur jeu, avec pour cause principale l’état du terrain qui s’est dégradé au fil des minutes. L’exclusion d’Amaury Patris (70e), qui a réagi à une provocation de son adversaire en l’envoyant au tapis, n’arrangera pas les affaires des Tubiziens, puisque réduit à dix, la tâche s’annonçait encore plus compliquée que pour l’emporter.

Les bulletins des Tubiziens

De Bie (5), Ouahouo (5), Delhaye (6), Patris (4), Garlito (6), Lkoutbi (6), Migliore (6), Leite (6), Denayer (7), Tepe (6), El Omari (6).