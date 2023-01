Quarts temps: 18-18, 19-19, 23-12, 27-28.

GAND: Unal 14 Lioen 4, Van Den Bossche 11, Tanghe 0, Plateeauw 41, Meireman 2, Ongenaden 4, Depondt 3, Caron 8.

NIVELLES: Diop 8, Cockmartin 5, Renard 1, Bataille 11, Navez 14, Di Fransceco 7, Goffin 13, Renversez 7, Bizet 5, Mulumba 6, Loubières 0.

Ce topper entre le premier et le second du classement, disputé ce vendredi soir, a tenu toutes ses promesses… Du moins en première période où il fut complètement indécis.

Dominés au rebond offensif en première période, les Nivellois parviennent à tenir le coup face à des Gantois galvanisés par le soutien de leur public. Après un premier quart à 18 partout, l’heure de la mi-temps sonnera sur une autre stricte égalité à 37 partout.

Dans le troisième quart, le topper basculera dans la mascarade et l’arbitrage influencera la suite des débats en excluant d’abord Cyril Bataille avant de faire de même avec Vincent Renard, avec à la clé une faute intentionnelle plus que légère, suivie d’une technique synonyme d’exclusion pour le Nivellois. C’est dans l’énervement que Nivelles lâchera complètement prise tandis que Gand passera son temps sur la ligne des lancers francs (47 au total du match pour 27 du côté nivellois).

D’indécis, le topper de la série devint disproportionné, si bien qu’à la demi-heure, les Gantois avaient définitivement fait le break (60-49).

Festival pour Plateeuw

Nivelles se rebiffa dans le dernier quart temps. Du côté gantois, Thibaut Plateeuw pouvait tranquillement continuer son festival et rendre une carte personnelle avec un total de 41 points marqués dont 3x3 et 20 lancers francs convertis sur les 23 généreusement offerts par le duo d’arbitres.

Nivelles remporte le dernier quart d’un petit point mais au final la défaite d’une petite dizaine de points est amer pour le clan nivellois. D’autant plus qu’il fut à deux doigts de forcer la prolongation, mais voilà les arbitres n’avaient pas envie de prolonger leur soirée gantoise.

Déçu, Phivos Livaditis, le coach de Nivelles, analysait cette défaite à coup de chiffres. "Le troisième quart nous fait très mal. On perd 20 ballons sur le match mais c’est dans le troisième quart qu’on en perd le plus. Mais sur ce match, il y a eu une équipe qui a eu le droit de jouer en défense et une autre non. Dommage et regrettable pour un match avec autant d’enjeux sportifs. Perdre à Gand contre Falco, c’est quelque chose qu’on pouvait prévoir mais je reste persuadé qu’il y avait la place pour l’emporter. C’est frustrant."

Falco Gand, toujours invaincu, compte donc désormais deux victoires d’avance sur les Nivellois qui ne peuvent plus que compter sur un faux pas des Gantois pour espérer réduire leur retard, avec, en plus, un match retour à la Dodaine, qui aura plus qu’un parfum de revanche.