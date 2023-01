Une reprise compliquée pour la Régionale 2 de Nivelles

Par ailleurs, les Aclots ne doivent pas négliger de prendre des points s’ils veulent sauver leur tête en régionale. Mais ce mois de janvier s’annonce très compliqué pour les protégés de Théodoros Alexandridis. "Nous recommençons avec deux rencontres extrêmement difficiles. Mais finalement, peu importe, on va jouer notre jeu et faire de notre mieux, insiste le coach nivellois. José Martinez et Martin Vandam, blessés, manqueront à l’appel et je compléterai mon effectif avec quelques U18. Même si ce sera difficile, je suis plutôt confiant parce que je vois les progrès réalisés par mon équipe. Je suis sûr que nous allons atteindre nos objectifs de nous rassurer au plus vite."