Ulysse de Pauw à l'assaut du WEC: "À 21 ans, je serai au centenaire des 24 Heures, je suis comblé !"

Que de chemin parcouru pour le Grézien. Ayant renoncé à la monoplace pour piloter une Bentley GT3 privée en 2021, le voilà qui accède au summum des courses de longue haleine deux ans plus tard. "Il y a un an, j’ai décliné un autre programme pour courir sur Ferrari en GT Sprint. Avec le recul, c’était clairement le bon choix, nous explique Ulysse. Mon entourage a choisi cette option dans l’espoir que plusieurs pilotes Ferrari GT passent en Hypercar. Et c’est ce qui s’est produit. Je suis en WEC et au centenaire des 24 Heures à seulement 21 ans! Je suis comblé."

De pilote payant grâce au soutien de mécènes, Ulysse est devenu pilote pro en l’espace d’un hiver. Ce qui change tout. "Je ne suis pas pilote officiel Ferrari mais pilote AF Corse, confirme-t-il. Mon volant est payé par Ferrari, le team et les sponsors d’autrui. Après ma belle saison en GT Sprint, AF Corse ne voulait surtout pas que j’aille ailleurs et a tout fait pour me garder. J’aurai le rôle de capitaine vu que je suis désormais classé Gold par la FIA et qu’il n’y aura que des équipages Pro-Am en GTE cette année. Cela ne m’impressionne pas parce que les gens avec lesquels je travaille savent de quoi je suis capable."

De fait, le champion Silver en GT Sprint roulera avec le jeune Simon Mann et le gentleman driver Stefano Constantini sur une Ferrari 488 GTE. Une voiture de grands garçons. "Il s’agira d’un autre univers. Même si le châssis reste le même, le moteur est différent, nous avons plus d’appuis, pas d’ABS et des pneus Michelin confidentiels. Mais cela devrait me plaire et me rappeler mes années en monoplace. Stefano et moi découvrirons le GTE tandis que Simon s’améliore sans cesse. N’ayons pas peur de viser la victoire, même si la BoP jouera un rôle essentiel. Il faut avoir des objectifs élevés dans la vie."

Gageons que beaucoup d’yeux seront braqués vers la Ferrari n°21 lors des 6 Heures WEC de Spa-Francorchamps le 29 avril prochain.