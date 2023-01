TDM2: Nivelles peut-il relancer le championnat face à Gand, le leader invaincu ?

C'est un vrai topper entre la meilleure défense de la série (Nivelles) et la meilleure attaque (Gand) qui est à l'affiche de cette reprise du championnat. Les Nivellois s'attaquent,en effet, à un très gros morceau ce vendredi soir, à 20h45, avec un match en déplacement à Falco Gand, le leader toujours invaincu, de la série. Avec 11 victoires en autant de matches, les Gantois ont jusqu'ici réalisé le parcours parfait. Mais ce n'est pas le cas des Nivellois, seconds, qui ont connu un seul revers (79-56), à et contre Bavi Vilvorde, juste avant la trêve de Noël. Si les Bleu et Blanc de Gand s'imposent ce soir, les Nivellois seront largués à deux défaites. Et l'intérêt du duel que se sont livrées les deux équipes dans la course au titre s'en trouvera fortement atténué. "P our l'intérêt du championnat, nous devons miser sur une victoire là-bas, à Gand, contre la plus forte équipe de la série, estime le coach nivellois Phivos Livaditis. Bien sûr, une défaite de notre part ne serait pas une catastrophe mais si nous voulons vraiment nous relancer et continuer notre duel à distance avec Gand, il n'y a qu'une victoire qui peut nous le permettre."