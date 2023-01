R1 Messieurs: Waterloo sur le chemin de la rédemption à Loyers ?

Auteur d’une seule victoire lors de ses cinq dernières rencontres, le Royal Waterloo Basket a déçu et est fortement rentré dans le rang avec une septième place au général de la Régionale 1. Loyers, battu à Waterloo en début de championnat, n’avait pas son effectif au complet et a changé de coach à la mi-novembre, retrouvant des sourires et des résultats.