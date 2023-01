Plusieurs nouveautés au Challenge du Brabant wallon 2023

Cette saison est aussi à placer sous le signe d’un regain d’intérêt vers les joggings. "Nous sentons une forme de reprise et d’engouement dans le chef des participants. On espère donc retrouver des chiffres de fréquentation aux épreuves plus proches de ce que l’on avait avant l’arrivée du Covid. Ce serait une juste récompense par rapport aux investissements de nos organisateurs pour proposer de chouettes rendez-vous conviviaux aux joggeurs."

La reprise du Chalenge aura lieu à Nivelles, qui après deux saisons en retrait dans le calendrier, revient en ouverture avec le 31e jogging du Collège Sainte-Gertrude le samedi 28 janvier.

Une première en nocturne à Beauvechain

Il y aura ensuite la corrida de la Chandeleur, qui pour sa quatrième édition, intègre le Challenge du Brabant wallon. L’épreuve se déroulera le vendredi 3 février en nocturne, à Beauvechain, "avec pas mal d’animations et une crêpe offerte à l’arrivée. Ce sera la toute première fois qu’une course sera organisée en soirée."

Dans la foulée, on retrouvera l’association entre le CEPAL et les Tendons Détendus pour la traditionnelle épreuve à La Hulpe le 11 février puis, petit changement de date pour Lillois qui a été contraint de s’adapter en raison du nouveau calendrier des congés scolaires. "L’USBW organise dans les installations de l’école communale, il a donc fallu s’adapter."

Pour le reste, un programme plutôt classique avec un autre nouveau venu, la corrida d’été à Limelette et une finale qui se tiendra une nouvelle fois à Waterloo. Le format des courses reste dans un modèle classique mis à part l’épreuve de Sart-Risbart qui propose une troisième distance avec son 20 kilomètres. "On travaillera encore avec Goaltiming, et donc les participants auront droit à leur classement en temps réel sur le site de notre partenaire. C’est un réel service apprécié par les participants."

Quant au règlement, il sera toujours demandé pour recevoir le cadeau de fin de saison de terminer au moins neuf courses, de s’être inscrit au Challenge via le site avant le 30 juin 2023 et de payer l’inscription de 12 €. Même principe pour être classé sur la grande distance.

Il est toujours prévu une pré-inscription au prix de 7,50 € pour prendre part aux organisations alors que sur place, le montant passe à 9 €.

La suite ? "Marcel et moi espérons être encore en bonne santé pour tenir les rênes du Challenge en 2024 et fêter les 40 ans d’existence. Pour Marcel, il espère pouvoir encore courir quelques manches même si depuis trois mois, il est sur la touche, d’abord malade puis victime d’une mauvaise chute. La course à pied, c’est toute sa vie, j’espère qu’il pourra rechausser rapidement ses baskets et participer raisonnablement aux petites distances dans un premier temps", termine Patricia Denis.