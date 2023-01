Les Chastroises s'en iront défier La Gantoise très déforcées

Pâques, Nkada et Houtart ne sont pas disponibles pour le déplacement à La Gantoise contre qui la formation des Quinze Bonniers s’était lourdement inclinée à l’aller. "On avait pris sept goals avec pas mal d’erreurs de notre gardienne de P1 qui était venue nous dépanner. Gand étant une réserve de Superleague, ça jouera bien au foot. C’est aussi une équipe très jeune mais on ira là-bas pour faire du mieux qu’on peut et si on peut créer la surprise, on ne s’en privera pas. On travaille surtout en vue de la saison prochaine mais même si les semaines se suivent et se ressemblent, on continue à y croire tant que rien n’est mathématique."