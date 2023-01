Lauryne Van Laeken avant son premier National de cyclocross: "Cela doit être une sensation de dingue"

Après quelques épreuves dans les challenges wallons, elle a pris confiance, s'est améliorée techniquement et les résultats ont suivi. De quoi l'inciter à postuler pour le National chez les dames et donc être sélectionnée pour le rendez-vous de l'année dans les labourés, à Lokeren. Une course qu'elle prépare comme il se doit. Elle a donc été repérer le tracé le week-end dernier. "Le parcours est très dur, ça va être très physique. Il y a deux passerelles, mais aussi deux fois des escaliers sans oublier des dévers, du sable, des woop et des planches… Bref, de quoi rendre le parcours le plus dur possible!"

Ce qui ne refroidit cependant pas la Chaumontoise. "J'ai hâte d'y être car c'est une expérience incroyable, de pouvoir prendre le départ aux côtés de ces étoiles du cyclocross. Mon but est simplement d'aller prendre de l'expérience, de tout donner et essayer d'aller le plus loin possible. Si la chance est avec moi j'aurai peut-être la possibilité de simplement finir, ça serait incroyable."

Des objectifs raisonnables pour la Brabançonne wallonne. "Ce sont mes premiers championnats de Belgique après deux mois de cyclo-cross en compétition seulement donc je ne vise rien d'exceptionnel, à part l'expérience. Et puis, cette semaine, on a levé le pied sur l'entraînement aussi car je suis en pleine période d'examen... J'essaie de combiner tout mais personnellement, ce sont mes études qui passent avant le vélo. Et j'ai la chance d'avoir Gérard Bulens et mon coach qui me comprennent totalement."

Pour Lauryne, ce sera la première fois qu'elle va concourir face à un tel plateau de participantes. Quel effet cela fait-il ? "Évidemment, j'ai du stress comme avant chaque grande course, mais comme je n'ai pas pris ça comme un objectif, je n'ai aucune pression. Courir aux côtés des meilleures filles, c'est juste incroyable. Je vais essayer de tout donner pour me démarquer en me montrant dans les passages les plus propices à mon gabarit."

Autre nouveauté : un public nombreux est présent sur les épreuves de cyclo-cross, à ce niveau. Une découverte avec une telle ambiance imposante et cette masse de supporter le long du parcours. "En effet, je pense que c’est surtout ça qui me stresse. Avoir une telle ambiance autour de soi, ça doit être une sensation de dingue qui te pousse à aller toujours plus loin. Du moins j'espère que ce sera la sensation qui m'envahira. J'aurai la chance d'être bien entourée."

Après le National, Lauryne participera à la dernière manche du challenge namurois à Loyers. "Ensuite ça sera une pause d'un week-end pour étudier. Et enfin le 28 janvier, la course à Bruxelles."