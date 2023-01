La R2B Dames du Rebond Ottignies s'offre un gros test face à Liège Panthers

Si un match de reprise n’est jamais évident, le Rebond a su thésauriser avant les Fêtes avec un 3/3 qui positionne Ottignies à la quatrième place dans un groupe composé par Esneux et Alleur qui a emmagasiné 6 victoires et 6 défaites. Le dernier revers brabançon remonte au 19 novembre. "Il était important d’entamer ce second tour de façon sereine. On a bien terminé l’année. On sait que Liège va venir chez nous avec un esprit revanchard. Ce qui est le plus important à mes yeux, c’est de se battre pendant 40 minutes. La manière est plus importante que le résultat" prévient la coach Sarah Dochez.