La nationale 1 de Nivelles rend visite au leader, Hemiksem

Arnaut Crabbé a arrêté

Les Aclots se déplaceront sans Vincent Lheureux, indisponible. "Nous ne pourrons pas non plus compter sur les services d’Arnaud Crabbé. Il a arrêté. Il a dû faire un tri dans toutes ses activités. Il n’avait plus la possibilité de suivre les entraînements en soirée. Pour le match à Hemiksem, Christophe Bienfait, central de l’équipe de nationale 3, a accepté de nous dépanner."

Les Nivellois ont bénéficié de deux semaines complètes de congé durant les fêtes. "J’ai accepté deux semaines à condition que l’on reprenne tous avec trois entraînements par semaine après les fêtes. Nous avons joué un match amical mardi dernier contre la nationale 2 de Wijgmaal. Nous avons souffert en réception. Ce soir, nous devrons être à plus de 100% si nous voulons réussir un résultat."