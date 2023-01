La Coupe du monde de hockey débute ce samedi. Boccard et les Red Lions sont impatients

"Le trajet n’a pas été long en nombre d’heures de vol, mais nous n’avons pas pu nous reposer à cause des deux escales, explique le défenseur du Léopold Gauthier Boccard. Nous avons volé durant 6 heures vers Abu Dhabi, puis durant 3 h 30 vers New Delhi et enfin 2 h 30 en direction de Bhubaneswar. Nous avons passé une nuit blanche qui était renforcée par le décalage horaire."

Outre la fatigue du voyage, les Red Lions avaient pour mission de s’acclimater au mieux à la météo locale durant les premiers jours. Là aussi, les nouvelles sont rassurantes. Les 30 degrés à midi ne sont pas éprouvants car la pollution est très limitée. "En plus, nous jouerons nos matchs vers 17 h, à un moment où la température oscillera autour des 20 degrés. Les conditions sont vraiment agréables. On sent aussi que la ville est beaucoup moins sale."

Les Red Lions ont opté pour le Sandy’s Tower tout comme la délégation australienne. Cet hôtel est situé à cinq minutes du Kalinga Stadium où ils ont célébré leur titre en 2018. "On connaît vraiment bien cet hôtel qui nous accueille à tous nos voyages en Inde. Nous gardons certaines précautions au niveau de la nourriture. Pour le petit-déjeuner, certains ont amené leurs céréales. Nous ouvrons les bouteilles de lait à table pour diminuer les risques. Nous avons l’habitude de cette routine."

Lundi dernier, certains Red Lions ont pris le temps de se promener en direction d’un marché local. Sur le chemin, certains gamins jouaient au football pieds nus. "Certains ont un peu joué avec eux et pris la pose."

Une longue préparation

Les minutes se sont égrenées doucement ces derniers jours. Le temps paraissait long pour les guerriers belges qui ont hâte d’entamer la défense de leur titre. "Notre préparation a été longue et inédite. Pour la première fois, nous avons dû nous entraîner entre Noël et le nouvel an qui sont des moments que nous avons l’habitude de passer en famille. Nous avons de la chance car les températures étaient clémentes. Là, nous sommes entrés dans la dernière phase. Les corps ont digéré le voyage. Nous avons relancé la machine. Nous avons envie d’entrer dans la phase où on sent l’esprit du tournoi."

Le préparateur physique Mick Beunen a poussé les organismes durant les derniers mois afin qu’ils soient au sommet de leur forme. Durant la semaine qui précède leur premier match, il a pour mission de relancer la machine. Les Red Lions travaillent encore en salle de musculation même si l’objectif n’est plus de les mettre dans le rouge.

Cette semaine, les Red Lions n’ont pas multiplié les meetings et autres briefings. "Nous avons surtout parlé de notre match à Cadix contre l’Allemagne car nous les affronterons en phase de poule. Le staff a aussi planifié des réunions individuelles d’objectifs."

Pour le reste, chacun a ses petites astuces pour tuer les temps morts. Gauthier Boccard garde le contact avec son épouse et son enfant. "Je vois mon fils en Facetime. Je joue à la playstation. Je mate des séries. Nous regarderons aussi l’Open d’Australie en tennis."

« Les quarts de finale sont encore loin »

Pour l’heure, les regards sont tournés vers les trois matchs de poule. "Je ne regarde pas trop la suite. Après notre match contre l’Allemagne, nous y verrons plus clair. Il est possible de jouer en quarts de finale contre l’Inde ou l’Angleterre. Mais, c’est encore loin."

Bon à savoir

Les poules

Poule A: Argentine, Afrique du Sud, Australie, France.

Poule B:Belgique, Corée du Sud, Allemagne, Japon.

Poule C:Nouvelle-Zélande, Chili, Pays-Bas, Malaisie.

Poule D:Espagne, Pays de Galles, Angleterre, Inde.

La formule

La Coupe du monde réunit 16 nations réparties en quatre poules. Après les trois matchs de phase de poule, le premier est directement qualifié pour les quarts de finale. Le quatrième est éliminé. Les deuxième et troisième sont versés en crossover, une sorte de huitième de finale. Le deuxième d’une poule affronte d’office le troisième d’une autre poule. Deux stades accueillent les matchs : Bhubaneswar et Rourkela.

Le programme des Belges

(heure belge)

Samedi 14 janvier à 12 h 30: Belgique – Corée du Sud (à Bhubaneswar)

Mardi 17 janvier à 12 h 30: Allemagne – Belgique (à Bhubaneswar)

Vendredi 20 janvier à 12 h 30: Belgique – Japon (à Rourkela)

Le noyau belge

Gardiens: Vincent Vanasch et Loic Van Doren

Défense: Loïck Luypaert ; Arthur Van Doren ; Arthur de Sloover ; Alexander Hendrickx ; Gauthier Boccard.

Milieu: Felix Denayer ; John-John Dohmen ; Victor Wegnez ; Antoine Kina ; Simon Gougnard.

Attaque:Tom Boon ; Tanguy Cosyns ; Sebastien Dockier ; Florent Van Aubel ; Nicolas de Kerpel ; Cedric Charlier. Réserves: Maxime Van Oost ; Thibeau Stockbroekx.