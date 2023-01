Interprovinces: Les sélections Brabant wallon/Bruxelles ont gagné du terrain par rapport au rendez-vous précédent

Lors du premier interprovinces disputé le 11 novembre 2022 à Eupen, les garçons du Brabant avaient terminé cinquièmes et derniers, les filles quatrièmes.

La sélection provinciale est décidée pour chacune des journées. "Avant chaque interprovinces, nous organisons un stage avec les joueurs envoyés par les clubs. Les entraîneurs décident ensuite de la sélection de quatorze joueurs", explique Frédéric Schmit, qui encadre administrativement les deux équipes.

L'objectif des sélections brabançonnes lors de la sortie du 6 janvier dernier à Champlon, dans la province du Luxembourg, était d'améliorer les résultats obtenus à Eupen. Ils y sont parvenus. Chaque set gagné, disputé au temps sur quinze minutes, donne droit à un point. Toutes les équipes se rencontrent et un classement est établi à l'issue de la journée. "Les garçons ont gagné contre le Luxembourg et Namur. Ils ont pris un set contre Liège et le Hainaut. Ils passent de la cinquième à la troisième place au classement final."

Les filles ont également amélioré leur classement en passant de la quatrième à la troisième place. "Elles ont elles aussi réalisé de bonnes prestations en s'imposant contre Namur et le Luxembourg, et en sauvant, comme chez les garçons, un set contre Liège et le Hainaut."

Les résultats

Filles: BWBC - Namur: 2-1 (21-12, 16-13, 13-15); BWBC - Hainaut: 1-2 (16-17, 17-12, 13-18); BWBC - Liège: 1-2 (4-30, 15-18, 18-17); BWBC - Luxembourg: 3-0 (16-11, 16-15, 26-8). Le classement: 1) Liège: 10 points; 2) Hainaut: 8 pts; 3) BWBC: 7 pts; 4) Namur: 5 pts; 5) Luxembourg: 0 pt.

Garçons: Liège - BWBC: 2-1 (20-13, 20-11, 15-17); Hainaut - BWBC: 2-1 (19-9, 18-13, 18-19); BWBC - Namur: 3-0 (17-14, 18-15, 19-14); BWBC - Luxembourg: 2-1 (10-11, 23-13, 19-17). Le classement: 1) Hainaut: 10 pts; 2) Liège: 7 pts; 3) BWBC: 7 pts; 4) Namur: 5 pts; 5) Luxembourg: 1 pt.