En 2023, le Tubizien Ludovic Robeet (Bingol Pauwels Sauces WB) aura encore Roubaix dans le viseur

Lors de ce stage, Ludovic va peaufiner sa condition pour une reprise des courses planifiées en France, fin du mois, le 29, avec La Marseillaise avant d'enchaîner avec Bessèges du 1 au 5 février puis la Turquie et le Tour d'Antalya du 9 au 12 février. Pas de destination exotique pour Ludovic au contraire d'une autre délégation de son équipe. "Je ne suis pas un grand partisan des chaleurs, donc je reste dans un schéma de course plus classique. J'ai connu un hiver un peu plus calme que les autres années mais je reste confiant pour les premières compétitions. En plus, des courses à étapes, c'est bien pour la cohésion de groupe surtout que nous avons pas mal de nouvelles têtes dans la formation cette année. On devra apprendre à se connaître, On s'est bien sûr déjà vus, mais en dehors du vélo et sur le vélo, c'est différent, tout comme à l'entraînement ou en course..."

L'air de rien, Ludovic Robeet est dans les anciens de son équipe qui compte sur lui pour quelques résultats. "Je devrais être plus souvent présent dans le final et moins affecté à un travail préparatoire pour d'autres coureurs. Quant aux objectifs, on verra en fonction du déroulement de courses mais si je sais briller à Roubaix, ce serait une belle chose à mes yeux. Puis le souhait est d'encore gagner des courses pour confirmer et si j'en gagne vite une première, une seconde dans l'année ne sera pas de refus."

D'ici là, jusqu'au 20 janvier, Ludovic Robeet va donc peaufiner sa préparation pour être en forme le jour J.