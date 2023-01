D3A ACFF: Pas question d'euphorie pour la RAS Jodoigne qui reçoit Saint-Ghislain

Le discours de Steve Dessart est on ne peut plus clair "mais attention à l’excès de confiance et il ne faudrait pas que l’euphorie devienne de la suffisance."

Car Saint-Ghislain qui se déplacera à la Cabouse dimanche ne fait pas partie des ténors de la série. Avant-derniers, les prochains adversaires de Jodoigne n’ont plus gagné depuis six matches et leur récent bilan de 3/18 ne plaide pas en leur faveur. "C’est là le plus grand danger. À Mons, Jodoigne s’est présenté comme l’équipe qui allait normalement perdre la rencontre et on a vu ce qui s’est passé. Il faudra être vigilants, ne pas sous-estimer l’adversaire, et se souvenir que les deux victoires depuis que j’ai repris l’équipe l’ont été contre Mons et Tamines, deux équipes qui jouent le haut du classement. Il n’y a pas encore eu de succès contre les équipes moins bien classées."

Jodoigne a partagé l’enjeu (2-2) cette semaine en amical contre Geer. "Mes joueurs m’ont fait une top mi-temps et cette semaine est la plus difficile dans les choix à faire."

Mbolo est suspendu et cède sa place dans le noyau à Fotso.

Le noyau: Bronckart, Argentino, Vanheukelom, Beaupain, Azzouzi, Olemans, Cassange, Lallemand, Pohl, Berisha, Puttemans, Akhal, Reuter, Congosto, Moloka, Fotso.