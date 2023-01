D2 ACFF: Les Rebecquois ont vécu une semaine compliquée et doivent redresser la tête à Deux Acres

Une défaite samedi dernier face à Meux (0-2), une gifle concédée à Seraing (4-1) mercredi soir et le licenciement de leur coach jeudi matin. Voici le résumé de la semaine que viennent de vivre les Rebecquois. Une semaine mouvementée et moralement compliquée, qui aura vu le retour de Dimitri Leurquin au poste de T1, succédant ainsi à Luigi Nasca. Conscient du chantier qui se présente devant lui, le coach souhaite avant tout remobiliser ses hommes et les mettre devant leurs responsabilités à l’aube d’affronter Deux Acres. "Le message que j’ai souhaité transmettre aux joueurs était celui que bien entendu la situation est humainement dommageable et qu’il n’est jamais agréable de devoir se séparer d’un coach. Les joueurs ont aussi une grande part de responsabilité. Il faut cependant arrêter de regarder ses pieds. Il est maintenant temps de relever la tête. Il y a un bilan chiffré qui n’est pas bon, et la priorité absolue est d’améliorer ce bilan pour s’éloigner au plus vite de la zone dangereuse. Une victoire dimanche ramènerait déjà un peu de sérénité."