Cyclocross: Les incertitudes de Grégory Carême, malade et pas convaincu par le parcours du National

Est-ce que la roue va tourner ? Rien n'est moins sûr car depuis Coxyde, Grégory traîne une maladie qui le diminue. "Je ne sais même pas si je serai au départ même si c'est clair que ce championnat représente beaucoup dans mon planning et par rapport à la saison hivernale. Une prestation au National, c'est toujours gratifiant et cela représente aussi pas mal de choses pour le milieu. J'ai toutefois été reconnaître le parcours ce mercredi."

À Lokeren, Grégory connaissait le tracé pour y avoir déjà roulé à deux reprises mais "j'ai été un peu surpris lors de la reconnaissance car ce n'est plus vraiment la même chose. Les organisateurs ont travaillé pas mal le parcours pour le rendre plus attractif, plus difficile aussi. Il y a désormais pas mal de petites relances, il sera très explosif et puis, il est vraiment très humide et visiblement, ils ont du mal à l'assécher. Ce qui veut dire que dimanche, on devrait avoir droit à un bon bain de boue. Je pense aussi que le tracé sera plus propice aux VTTistes qu'aux routiers comme moi. Il n'est pas vraiment dans mes aptitudes où je suis le meilleur. Je préfère les grandes relances. Mais voilà, cela ne veut pas toujours dire quelque chose..."

En effet, d'une part, le championnat de Belgique est une course d'un jour et tout peut s'y passer. "Et d’autre part, il est déjà arrivé que je me sente très mal la veille, avec de mauvaises jambes, que j'hésite à prendre le départ et au final, je fais une super course.... C'est aussi déjà arrivé sur des parcours que je n'affectionnais pas particulièrement. Tout est donc possible si je prends le départ."

Le Chaumontois pourra en tout cas compter sur son staff pour l'épauler au mieux, car dans une épreuve de cyclo-cross, surtout avec de la boue, les changements de vélo sont capitaux et entre chaque tour, le nettoyage de ceux-ci est précieux.