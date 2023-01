« Comme Marc Roosens, je suis au service des clubs »

Nathalie Steffen, quel regard jetez-vous sur le premier tour dans nos séries provinciales?

La lutte pour la première place est très serrée dans chaque série, ce qui nous garantit de grands moments lors du second tour. Je m’attends à ce que les championnats soient passionnants jusqu’à leur terme et à tous les échelons.

Et au niveau extra-sportif?

L’après Covid a été assez compliqué, notamment au niveau des comportements mais ces derniers mois, même s’il y a eu des débordements, les choses se sont calmées. Et puis surtout, je suis contente que l’on puisse enfin vivre une saison normale, où le mot Covid ne fait plus partie de notre vocabulaire journalier.

La crise sanitaire a toutefois fait place à la crise énergétique...

Cette crise énergétique fait partie des inquiétudes de nos clubs. Au niveau du CP Brabant, nous avons décidé d’autoriser les équipes premières hommes et dames qui jouaient le samedi soir à décaler leurs rencontres au dimanche après-midi, sans accord de l’adversaire, tant que la demande est faite 14 jours avant la date du match. À notre niveau, il est difficile de faire plus, si ce n’est d’essayer de conseiller les clubs ou les rediriger vers l’ACFF.

D’un point de vue personnel, comment s’est déroulée la succession à Marc Rossens?

La transition s’est faite sans souci, je continue sur sa lancée. Tout comme lui, dans mon esprit, je suis au service des clubs. Ils ne doivent pas hésiter à me contacter moi ou ma collaboratrice Else.

Cette succession s’est-elle faite naturellement?

Une pension ça se prépare et Marc m’avait déjà posé la question il y a quelques années. Indirectement, Marc m’a bien préparée à reprendre le flambeau en me confiant pas mal de tâches qui incombaient à un manager. Grâce à cette préparation, j’avais le bagage nécessaire pour prendre sa succession. Même si on ne remplace pas une figure emblématique et ses 30 années d’expérience en quelques mois. Mais petit à petit je trouve mes marques.

Les femmes sont assez rares à ce genre de poste dans notre football. Qu’est-ce que ça vous inspire?

C’est un très beau message envoyé à tout le monde. Cela donnera peut-être des idées à d’autres collègues féminines.

Quels sont vos grands projets pour 2023?

Le Brabant a été choisi comme province pilote pour tester une nouvelle plateforme de helpdesk afin de fournir un meilleur suivi aux clubs. Un système qui doit mieux coller aux réalités d’aujourd’hui. Au-delà de ça, nous poursuivrons notre travail et nos missions du quotidien.