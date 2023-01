Championnats provinciaux: Tourinnes Saint-Lambert aligne 15 joueurs et rafle... 25 médailles

15 inscrits, 11 médaillés

Le club a inscrit pas moins de quinze jeunes pour ces championnats provinciaux 2023. " Notre première satisfaction était d'aligner autant de jeunes dans cette compétition. La deuxième est venue des résultats récoltés. Nous avons décroché 25 médailles, six d'or, onze d'argent et huit de bronze. Sur les quinze jeunes engagés, onze sont médaillés. Parmi eux, six jeunes sont montés trois fois sur le podium. C'est le cas de Marie Bettonville en poussines, Lise Art en préminimes, Lucie Lengelé et Clémence Mahaux en minimes, Auguste Oldenhove et Elian Dagnelie en minimes.

Elian Dagnelie aux championnats de Belgique

Elian Dagnelie a gagné le double messieurs, il est finaliste en simple et en mixtele mixte. "Je ne me suis pas préparé spécifiquement pour cette compétition. J'ai participé aux stages, mais pas tous les jours. Par contre, pendant la saison, je m'entraîne tous les jours, soit dix heures par semaine", indique-t-il.

Ses résultats le qualifient pour les championnats de Belgique. "L'objectif sera d'aller jusqu'aux quarts de finale."

Le joueur est pour l'instant classé D6. "J'espère monter D0 à l'issue de cette saison", lance-t-il.

Il a débuté le tennis de table en mai 2021. "Je jouais au football à Walhain. Je voulais autre chose. J'ai essayé plusieurs sports. Un ami à l'école m'a incité à essayer le tennis de table dans la salle de gym de l'école. Cela m'a plu directement. J'ai accroché, j'y suis resté."