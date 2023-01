Bruno Rowet s'engage au BC Orp-Jauche

Cette première a duré quatre ans, Bruno Rowet a ensuite enchaîné les expériences au niveau provincial avec notamment les messieurs du Standard Hélécine, avec comme capitaine Marc Ronvaux, mais aussi au niveau régional avec les dames du Rebond Ottignies (R1) et au niveau national avec les dames du Spirou Monceau (D1 nationale).

En 2019, Bruno Rowet décidera de prendre sa retraite sportive au terme d'une dernière pige avec les messieurs du BC Gembloux, en R1. Au cours de sa carrière, au niveau des jeunes, Bruno Rowet a aussi quelques références sur son CV avec notamment l'équipe nationale garçons U20, les sélections régionales AWBB et une dizaine d'années comme head-coach des sélections brabançonnes. Après trois années sabbatiques, il sort de sa retraite pour relever un nouveau challenge au BC Orp Jauche. Une mission qui lui tient déjà beaucoup à cœur. "Le club possède actuellement six équipes jeunes en plus d'une section initiation. Ma priorité est de préparer la prochaine saison et de boucler l’actuelle pour déjà créer un esprit de groupe, une unité, le tout dans l'ambiance et l'atmosphère familiale qui est dans l'ADN du club."

Le BC Orp Jauche a d'autres projets. "La saison prochaine, le club aimerait aligner une équipe féminine pour la première fois de son histoire et donc jeter les bases d'une section féminine. Il y a du travail pour créer cela et mettre en place une philosophie axée sur le travail et la formation."

Voilà donc Bruno Rowet face à un beau challenge, un de plus dans sa carrière. "C'est motivant d'avoir un tel projet pour que les jeunes du BC Orp Jauche puissent s'épanouir dans la pratique du basket. J'ai vraiment hâte de retrouver le bord du terrain pour m'atteler à ce nouveau projet sportif."