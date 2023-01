Toch Sarr, la zen attitude gagnante de Braine

Elle est restée zen, même si elle avoue avoir été un peu stressée par l’enjeu comme le reste de l’équipe. "On avait un bel avantage, mais quand tu joues à l’extérieur, tu dois faire attention car il y a le voyage et tu n’es pas sur ton terrain. Le premier quart était important pour nous. Il fallait qu’on sorte les griffes pour pouvoir bien terminer le match et on l’a fait."

La suite ? "On s’est battu pour arriver là et on va continuer à donner tout ce qu’on peut pour aller le plus loin possible. On a envie de cela et on a une belle équipe. On est soudé, du coup, on peut le faire. Moi, j’y crois. Le prochain tour est jouable si l’équipe est bien concentrée."