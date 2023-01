P3D: Incourt veut disputer un bon deuxième tour

L’équipe espère enfin décoller. "Il y a certains matches où l’on attendait un meilleur résultat. Mais c’est difficile d’aligner deux fois la même équipe et donc de créer les automatismes. En ce qui me concerne, je n’ai pas toujours les mêmes équipiers en défense et cela entraîne des erreurs qui se payent cash. Pourtant, on a connu pas mal de défaites serrées au premier tour. On n’est pas passé loin contre Walhain, Beauvechain et même Mont-St-Guibert, et je pense qu’on serait en mesure de créer l’exploit contre ces formations car nous avons pas mal d’ambitions pour ce deuxième tour, à condition d’être plus constant au niveau de l’effectif."

Le joueur de 26 ans qui est aussi préparateur physique en P1, au Sporting Bruxelles, fait partie des plus expérimentés. "Après avoir fait mes classes au White Star, j’ai joué à Machelen, St-Josse et Linkebeek. Vincent Charlet, qui fut l’un de mes profs durant mon Master, m’a alors demandé de le rejoindre. Même s’il nous soutient beaucoup, on ressent moins sa casquette de président sur le terrain et c’est un peu particulier car si certains préfèrent avoir un coach qui donne des consignes depuis le banc, Vincent a une grande importance dans le jeu car il donne pas mal de ballons pour marquer des goals."

Sur le plan personnel, "j’ai été super bien intégré et il y a une belle ambiance. J’ai la casquette de patron et de leader dans la défense car je suis entouré de pas mal de jeunes. Je dois donc partager mes connaissances avec les plus anciens que sont Vincent et la famille Pierquin."

Les Incourtois vont enchaîner par deux derbys à domicile. "Deux rendez-vous super importants car Huppaye (4-2) fut l’un des matches où l’on ne méritait pas de perdre avec un tel score et ce sera différend sur notre terrain. Il y aura d’abord Perwez où on a aussi une revanche à prendre (4-0) car un carton rouge nous avait déstabilisés alors qu’on était bien dedans. Ils ont de belles individualités et je vais retrouver Brieuc De Meurichy, l’un de mes meilleurs amis, à qui j’aimerais bien rendre la pareille", sourit-il.

Perwez manque de rythme

Pour Perwez B, ce sera un match de reprise et la première de Didier Liroux. "Je vois qu’Incourt a directement repris du poil de la bête en gagnant 4-1 et ce sera un match piège d’autant que nous manquons de compétition, mais il nous faut les trois points à tout prix", prévient le T1.

Le tour des autres équipes de la série

Ronvau

Ceulemans est absent. "On a fait une bonne entrée en matière et si on continue à respecter les consignes et à y mettre beaucoup d’envie, on peut rivaliser avec Mélin même si celui-ci a fait le plein de confiance en battant Mont-St-Guibert", indique Jean Paul Dos Santos.

Mélin

Belguenani est blessé et Despeghel suspendu. "On retrouve la spirale du premier tour mais Ronvau est toujours un déplacement difficile, sur synthétique, et un coach contre qui j’ai joué et qui est un ancien mélinois. Il faut prendre ce match au sérieux", prévient Benoit Lamine (T1).

Chastre B

L’équipe sera encore inédite vu le nombre de jeunes en examens. "On est dans le trou et le moyen d’en sortir est de s’entraîner sérieusement, avance Jonathan Fadeur (T1). Tout dépendra de l’envie face à Orp où l’on avait perdu à l’aller de manière pas vraiment méritée."

Walhain

Tahraoui et Frys reviennent de suspension. "On a fait la belle affaire mais tout peut aller vite si on se troue 2-3 fois, prévient Mathieu Michielsens (T1). On a eu dur à l’aller contre Limal avec des jeunes qui courent beaucoup, mais on ira là le couteau entre les dents."

Wavre-Limal B

Le groupe a repris jeudi dernier. "Difficile de préparer Walhain, qui a bien repris, dans une période délicate avec les universitaires, souligne Mohamed Riani (T1). L’envie sera là et notre synthétique nous conviendra mieux mais ça dépendra de la fraîcheur et de l’effectif."

Orp-Noduwez

Siroky, Vanderschueren et Smets rentrent. Colson et Joostens sont absents. "Les joueurs me doivent une revanche dans la manière et au niveau de l’envie, prévient Gaëtan Gramme. Chastre est un match très important car c’est l’une des rares équipes à être derrière nous."

Huppaye

Bye ce week-end, l’équipe a fait une belle opération en s’imposant à Grez. "C’était le but recherché et tout reste possible puisqu’on est à quatre points du deuxième", constate Marc Warnant. Dethinne, Noël et Roland seront suspendus dans dix jours à Incourt.