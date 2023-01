Walhain B –RW Woluwe

Les ouailles de Quentin Van Den Broeck peuvent-elles réaliser l’exploit face au nouveau leader de la série ? "On va surtout tenter de limiter la casse car j’ai de nouveau beaucoup d’absents pour suspensions, blessures et examens. Woluwe est une très belle équipe et sans pas mal de titulaires, cela ne s’annonce pas facile", argumente le T1 walhinois.

Ottignies –Polonia

Battu 6-2 à l’aller, Ottignies compte bien remettre les pendules à l’heure ce week-end. "J’espère surtout récupérer des joueurs et si nous sommes compétitifs, j’ai bon espoir de réaliser une petite surprise et de prendre quelque chose", note Stéphane Wille (T1).

Rixensart B –Huppaye B

Attention à l’excès de confiance pour les Rixensartois après avoir pris un joli point face au Crossing dimanche dernier. "Un match piège, un obstacle dangereux qu’il faudra négocier sans quelques absents. Nous sommes toujours en course pour les places d’honneur et la seconde tranche, il nous faut donc la victoire", lance Lorenzo Richiusa (T1).

Les Huppaytois seront très déforcés. "Nous l’étions déjà dimanche dernier et nous aurons quelques absents supplémentaires. Ce sera compliqué face à une équipe de Rixensart B qui performe", explique le T1 Benoît Plomteux.

Saint-Josse B– Bierges

Les Biergeois ne sont qu’à deux petits points des Tennoodois et espèrent les faire tomber. "Cela se présente pas mal car on sort d’une victoire contre Walhain B et je récupère quelques éléments pour aller Saint-Josse B. Les gars sont motivés et j’espère qu’on pourra ramener au moins un point avant de jouer Incourt B puis Ottignies", positive Sébastien Goossens (T1).

Stéphanois B–La Hulpe B

Les Stéphanois restent sur une courte défaite à Woluwe alors que leurs adversaires la hulpois sortent d’un succès à Huppaye B. "C’est une période compliquée avec un groupe décimé mais j’espère qu’on pourra entamer une série de victoires", analyse le T1 Thierry Bâton.

Arnaud Lambert, le coach visiteur, s’attend à une rencontre équilibrée.

"Deux équipes proches au classement et qui voudront absolument l’emporter."