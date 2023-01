P3B: Un mois de janvier crucial pour Clabecq

L’équipe n’a toujours concédé que deux partages (face à Waterloo B et Ganshoren B, NDLR) depuis l’entame du championnat. "Personnellement, je n’ai jamais connu ça et on ne pouvait pas espérer faire mieux ! Si on parvient à poursuivre sur cette lancée et qu’on ne se repose pas sur nos lauriers dans les trois semaines à venir, on sera bien parti. L’objectif est d’être champion et assumer notre rôle jusqu’au bout."

Ce mois de janvier sera très important puisque les Clabecquois vont enchaîner trois gros matches. À commencer par Olympic Anderlecht ce samedi soir. "C’est la première fois que je vais y aller puisque c’est ma première saison au club, mais je sais qu’il s’agit de l’un des déplacements les plus compliqués. On va bien se préparer pour être prêt mentalement."

Originaire de Braine-le Comte et à la recherche d’un emploi comme éducateur-animateur, le médian de vingt-six ans dispute une bonne saison. "Je me sens bien dans l’équipe, je fais mes matches et tout est plus facile quand on gagne presque chaque week-end. Même si j’ai fait un peu de judo, je pratique le foot depuis longtemps et je le combine avec le mini-foot au MFC Rebecq depuis plusieurs années, précise l’ancien de Rebecq, Braine-le-Comte et Écaussinnes. J’ai choisi Clabecq pour ses ambitions, le projet m’intéressait, et parce que je connaissais quelques joueurs."