P1 : Le RFC Perwez confirme le trio Bamps, Lazard et Uytdenhoef à la tête de l’équipe

Les ambitions restent identiques et le groupe de jouers a été très réceptif au discours du président Stéphane Lacourt.

Pour rappel, ce mardi matin, nous vous annoncions que Christophe Mortier, l’entraîneur du RFC Perwez, et le club avaient pris la décision de se séparer. Une nouvelle qui a fait l’effet d’une bombe dans le petit monde du football provincial tant elle était inattendue. Cette séparation commentée par Christophe Mortier et Stéphane Lacourt dans notre édition de ce mercredi.

Au classement de la P1, Perwez occupe la place de leader alors qu’il est promu dans l’élite provinciale cette saison. Les Rouge et Blanc ont un point d’avance sur Kosova, deuxième, et deux sur Lasne-Ohain, troisième. Le tout alors qu’un certain Perwez - Lasne-Ohain est prévu ce dimanche à 14h30.