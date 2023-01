En face, "l’aller n’avait pas été facile mais on a quand même réussi à gagner, rappelle Michaël Ervier (T1). C’est toujours compliqué chez eux avec beaucoup de supporters mais je sens de l’engouement dans l’équipe malgré les mauvais résultats et je sens qu’il y aura du bon sur le terrain."

Genappe B – Braine-Waterloo

Genappe s’attend à un match difficile. "On n’avait déjà pas eu facile à l’aller (2-1) où l’AFC nous avait mené la vie dure, se souvient Gary Illegems (T1). Mais, leurs résultats ne correspondent pas à leur style de jeu et il ne faudra donc pas les prendre à la légère. Les deux formations sortent d’une défaite et voudront gagner pour retrouver une spirale positive." Roos est suspendu.

Du côté de l’AFC, Ooghe est de retour mais Thienpont est blessé et Ryckewaert suspendu. "Après deux nuls, on est dans une très mauvaise période suite à la lourde défaite contre Ittre, note Fabrice Deman (T1). Genappe va mieux depuis qu’on l’a rencontré à l’aller mais il nous faut un déclic et un match référence."

Waterloo B – Nivelles B

Un troisième forfait d’affilée mettrait fin à la saison des Waterlootois. "Dans la continuité du forfait de dimanche dernier, on n’a toujours pas d’entraîneur choisi, précise Olivier Houben. Mais il y avait 17 joueurs à l’entraînement ce mardi et avec 4 retours, il y aura match à 99% ce dimanche."

Les Nivellois seront déforcés puisqu’en plus des blessés et des absents, Longfils, Lambotte et West sont suspendus. "On ne sait pas dans quel esprit sera l’équipe adverse ni si on va jouer, remarque Patrick Longfils (T1). De notre côté, ce sera très compliqué vu les défections et vu que le facteur chance, à savoir le facteur le plus important en football, nous boude énormément pour l’instant."

Waterloo Lion’s – Villers B

Les Lion’s ont poursuivi sur leur belle lancée de 2022. "Après cinq semaines sans match, il a fallu retrouver nos sensations contre Nivelles mais on a petit à petit repris notre rythme et on espère tenir le plus longtemps possible, indique Alain Nzanza (T1). Villers procédant avec un jeu direct et de longs ballons, cela ne nous convient pas trop, mais on est confiant tout en prenant ce match avec sérieux." Calloens et Booka seront-ils rétablis ?

Dans l’autre camp, Rastelli et Vromman rentrent de suspension. "Ce sera malgré tout un match compliqué étant donné que Courtens est toujours blessé et que pas mal de joueurs sont encore en examens", explique Frédéric Vandekerkhoven (T1).