Le but rebecquois: Bova (3-1, 54')

Carte rouge: Vandermeulen (72', 2j.)

REBECQ: Vandermeumen, Devel, Kouame, Depotbecker (87' Mpumbulula), Cordaro, Contino (64' Camargo), Piret, Lufimbu, De Greef, Bagayoko (83' Shango), Bailly (46' Bova).

En déplacement du côté de Seraing, la RUS Rebecquoise se déplaçait ce mercredi soir dans le cadre de la rencontre initialement prévue en décembre dernier, mais qui avait été remise en raison des intempéries.

Une rencontre face à la lanterne rouge qui devait permettre aux Rebecquois de retrouver un peu de couleurs après la défaite concédée le week-end dernier face à Meux. Mais il n’en fut rien, puisque les hommes de Luigi Nasca ont enregistré une nouvelle défaite, sévère dans les chiffres, dans une rencontre qui semblait avoir déjà livré son verdict à la mi-temps. "C’est compliqué de gagner une rencontre lorsqu’on fait autant d’erreurs individuelles, expliquait le coach rebecquois, avant d’enchaîner. On offre trois énormes cadeaux en à peine quinze minutes lors de la première mi-temps, et quand on rentre aux vestiaires sur un score de 3-0, cela devient compliqué. En seconde période, Bova a réduit l’écart, avant que nous frappions la latte. On est passé proche du 3-2, et dans la foulée notre gardien se fait exclure. À dix, cela devenait mission impossible. C’est une soirée à oublier au plus vite. Nous ne retiendrons que la belle prestation de notre jeune De Greef qui, pour sa première avec le noyau, a proposé de belles choses dans notre entrejeu."