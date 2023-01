D2 ACFF : Luigi Nasca quitte Rebecq, faute de résultats

Si les compétences et l’implication du désormais ex-coach ne sont en aucun cas remises en question, ce sont davantage les résultats qui auront poussé la direction rebecquoise à agir, comme l’explique Christian Torfs, directeur sportif de la RUS. "Nous sommes dans une spirale négative, qui n’est en rien liée au travail ou à la qualité d’un coach. Mais cela n’empêche pas que nous devions réagir. La défaite concédée à Seraing a été celle de trop. Il est important de préciser que ce ne fut pas une décision unilatérale. Nous échangions depuis un bon nombre de jours avec Luigi et le reste du staff que pour tenter de trouver une solution à ce que nous vivons depuis de longues semaines. Tout le monde était bien conscient qu’il fallait faire quelque chose, et dans ces moments-là, on le sait que c’est le coach qui trinque. Ce serait malhonnête de tout mettre sur le dos de Luigi. Quand on se retrouve dans une situation telle que la nôtre, chaque membre du groupe doit réfléchir et se remettre en question. Nous avons, en nous séparant de Luigi, souhaité provoquer une profonde remise en question de la part de chacun."

Une décision qui n’est pourtant pas habituelle du côté de la maison rebecquoise. "Se séparer d’un entraîneur n’était arrivé qu’une seule fois sur les quinze années de présidence de Thierry Demolie. De plus, Luigi était une personne très appréciée au sein du club et devoir en arriver à une telle décision témoigne du profond mal-être qui nous touche. Aux grands maux, les grands remèdes, comme on dit. Nous ne sommes pas à notre place au classement, et au-delà des résultats, c’est une nouvelle dynamique qu’il est nécessaire d’insuffler. Je pense qu’en l’état, en ne changeant rien, nous ne serions pas parvenus à secouer le cocotier aussi fort que nécessaire. Tout le monde va être mis face à ses responsabilités maintenant. Nous allons prendre le temps de parler avec le groupe, que chacun puisse prendre conscience que même si c’est le coach qui est parti, cela n’est pas pour autant que les joueurs ne doivent pas se bouger et prouver qu’ils méritent d’être à Rebecq."

Dès ce vendredi, c’est Dimitri Leurquin, le désormais ex-T2, qui reprendra le groupe en main, avec une première échéance un derby face à Deux Acres ce week-end.