P2B: Nivelles veut continuer à croire en son maintien

Il y a eu cette belle victoire à Jodoigne mais aussi un match nul réalisé contre Braine B avant la trêve. "Il y a eu pas mal de changements dans l’équipe, je suis moi-même monté de la P3 et c’est pour tenter de faire quelque chose. Je n’ai pas vécu les déboires du premier tour et la motivation est là. Le déclic arrive tout doucement."

En espérant que ce ne soit pas trop tard… "Il faut rester positif. On essaie de se remobiliser, de mettre de nouvelles consignes en place, il y a les choix tactiques du coach et un groupe qui se consolide de jour en jour. On doit maintenant continuer à prendre match par match et un maximum de points. Il n’y a pas d’autres solutions."

Inverser les deux noyaux de P2 et P3 était un pari osé. Loïc Fiolle en est bien conscient. "Quitter un groupe qui jouait la tête en P3 pour un autre qui joue le maintien en P2 était difficile à accepter mais c’était un challenge. Et puis, c’était aussi un choix de ma part." Pour sa première saison à Nivelles après avoir porté la vareuse de Genappe en P3, le capitaine nivellois ne regrette pas son choix. "J’avais fait le tour à Genappe, j’ai rejoint la P3 de Nivelles pour y jouer avec de nombreux copains puis on sait comment les choses se sont passées."

Dimanche, Nivelles reçoit Wavre-Limal. "Ce sera difficile, comme tous nos matches, raconte le coach Cédric Musette. La victoire du week-end dernier n’a pas changé une situation qui reste compliquée. Elle a boosté le moral du groupe mais si on retombe dans nos travers ce week-end, elle n’aura servi à rien. On doit rester solidaires et ne pas être euphoriques et je crois en mon équipe mais c’est aux joueurs à bosser. Ce sont eux qui détiennent la clé."