La réception de l’ES Braine "se présente bien, lance Pierpaolo Giunta. On est dans une bonne période, j’ai récupéré des joueurs et on a une revanche à prendre après le 5-1 concédé là-bas."

Lasne-Ohain B

Large vainqueur de Chastre, c’est confiant que Lasne-Ohain se déplacera à Rebecq, "une équipe classée juste devant nous, remarque Gilles Stephany. Ils m’avaient impressionné au premier tour et je suis curieux de voir ce que cela va donner."

Saintes

La réception de Villers "se présente bien, avoue Dorian Nizot. On reste sur trois victoires mais Villers nous avait fait mal à l’aller et on devra montrer autre chose que là-bas. Barbas est de retour de suspension."

Chastre

La défaite à Lasne-Ohain B ne doit pas laisser de traces au moment de recevoir Jodoigne "pour un match hyper important à tous les niveaux, annonce Hassan Riani qui sera privé de Mouton, suspendu. Chastre va se battre pour éviter de descendre et il faudra mettre son bleu de travail et montrer de l’envie."

Stéphanois

"Le groupe est atteint au moral après la défaite contre Limal où la pièce est tombée du mauvais côté, regrette Rénald Pansaerts. Il faudra remotiver les gars mais on sera très déforcés pour recevoir La Hulpe."

Schauwers et Voets sont suspendus.

Wavre-Limal

Les Limalois se déplacent à Nivelles "pour confirmer notre victoire face à Stéphanois et notre bon début d’année. Mais il y a eu du changement chez eux et on s’en méfie", prévient Sam Ballieux. De Bluts est suspendu et Lisman absent

Braine B

Après Saintes et avant Ophain, Braine B va à Waterloo "en espérant concrétiser nos occasions car c’est la finition qui fait défaut pour le moment", regrette Axel Smeets.

Waterloo

Face à Braine B, "il faudra être à 100% et j’attends une réaction, prévient le T2 Jonathan Vanonckelen. Le championnat n’est pas terminé mais on n’a plus de joker, on ne peut plus gaspiller."

ES Braine

L’équipe se déplace à Rixensart. "Nous ne sommes pas dans une bonne spirale, au contraire de Rixensart, mais on jouera notre chance comme à chaque match. Il serait bon de prendre des points pour ne pas vivre une fin de saison stressante", remarque Michaël Ghion.

La Hulpe

Le déplacement à Stéphanois ne sera pas facile "mais on reste sur un 9/9 et on s’y rendra pour les trois points, assure Stéphane Vandorpe. À l’aller, on avait concédé le 1-1 à la dernière minute et on s’en souvient…"

SC Jodoigne

Battu par Nivelles, Jodoigne ne va pas mieux au moment de se rendre à Chastre. "Il n’y a rien de positif pour le moment, regrette le président José Bauwin. Il n’y a plus de motivation et je ne sais pas ce qui se passe."

Villers

Villers a vécu une dernière semaine difficile et doit rebondir à Saintes. "Début 2023 est compliqué, confirme Frédéric Balan. Saintes vient de réaliser la bonne opération et ce sera dur là-bas." Nowak, Vanesse, Nachtergaele, Van Roy et Oliveira sont blessés.