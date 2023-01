P1: Le Perwézien Siroux refera-t-il parler la poudre dimanche contre la RULO ?

Débarqué au FC Perwez en début de saison pour faire trembler les filets, Scotty n’a eu que trop peu voix au chapitre. Avec trois petites titularisations, dix montées au jeu et deux buts à son compteur, l’attaquant ne s’attendait pas à une première partie de saison si maigre en statistiques. "J’ai réalisé un tout bon début de préparation puis j’ai été contrarié quelques semaines par une sale blessure au genou. Alors que je me sentais mieux, une autre blessure est venue noircir le tableau mais c’est vrai que globalement, je n’ai pas spécialement reçu ma chance. L’équipe tournait bien et c’est toujours plus difficile de rentrer dans le onze mais j’estime que je méritais davantage de confiance."

Et si celle-ci lui était offerte ce dimanche, contre son ancienne équipe de la RULO ? " J’ai besoin de cette confiance, d’enchaîner les minutes et de marquer. J’espère de tout mon cœur gagner une place de titulaire pour la rencontre de ce week-end car elle est très spéciale pour moi. Je m’attends à une chaude réception et l’ambiance sera dingue. J’ai même entendu dire qu’un car de supporters allait faire le déplacement.