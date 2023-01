P1 féminine: Chastre B est à sa place dans le Top 5

Après l’anxiété du début de match, les Chastroises ont repris par un succès (4-0) face à Boitsfort, vendredi passé. "C’est un beau score car on n’avait pas l’équipe-type à cause des absentes, on n’avait pas non plus de remplaçante et certaines U16 disputaient leur premier match sur grand terrain. On n’y a pas toujours mis la manière mais on a fait ce qu’il fallait pour prendre les trois points."

Pour cette deuxième partie de saison, "l’objectif est de rester dans le haut du classement et viser le Top 5. C’est le mieux que l’on puisse faire avec l’équipe actuelle et avec plus d’expérience, on pourra espérer davantage la saison prochaine. À l’exception de Jodoigne contre qui on aimerait prendre une revanche car on avait perdu contre elles à l’aller, on va aborder un tableau assez favorable avant de rejouer les grosses équipes vers la fin du championnat."

Maman de deux enfants et kiné dans un hôpital du Namurois, notre interlocutrice a complètement retrouvé la confiance sous l’impulsion du coach, Léo Noemi. "Je suis redescendue d’un niveau en raison de mes disponibilités dues au boulot et à ma vie de famille. Ça change quand on a connu la D1 et la D2 car c’est moins exigeant mais c’est un autre type de plaisir. Après, quand je monte sur un terrain, je donne tout ce que j’ai et je suis très satisfaite de ma saison car je me défoule sans me prendre la tête."