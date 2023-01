P1: Christophe Mortier et Perwez se séparent

Controversé ou adulé, détesté ou encensé, le coach de 50 ans aura en tout cas réussi à faire monter le club perwézien jusqu’à l’élite du football provincial. "Suite à des divergences de vues et à des désaccords extra-sportifs, nous avons décidé de mettre un terme à notre collaboration. Je me suis rendu compte que j’étais arrivé au bout de ce que je pouvais apporter au FC Perwez et qu’il était plus sage de passer la main pour le bien de tous. Sportivement, j’ai été champion en P2, le club est leader de la P1, qualifié pour les demi-finales de la Coupe de Brabant et peut aussi se targuer d’avoir réalisé un parcours historique en Coupe de Belgique. Je pense qu’à ce niveau-là, on ne peut absolument rien me reprocher. C’est une belle histoire qui se termine et je ne désire pas m’étendre davantage sur des sujets polémiques. Je ne ressens aucune rancœur ou colère et je souhaite le meilleur à tout le monde. Je vais maintenant prendre un peu de recul et j’étudierai en temps voulu les différentes propositions qui pourraient arriver sur la table."

Entre un prétendu manque d’ambition de son club et des attitudes déplaisantes, le président Stéphane Lacourt entrouvre la porte de la transparence. "Mon but n’est pas d’enflammer les choses mais quand deux personnes ne sont plus dans la même optique et en symbiose, mieux vaut se séparer avant d’en arriver à un clash. Sur le plan sportif, Perwez a bien grandi avec les très bons résultats que tout le monde connaît mais il y a des choses que je ne peux pas accepter en dehors du terrain. Nous sommes toujours en période de reconstruction, ce n’est pas tous les jours facile mais on évolue dans le bon sens et le départ de Christophe n’est nullement un coup d’arrêt. Les ambitions restent identiques, nous voulons aller au bout de cette Coupe de Brabant et lutter le plus longtemps possible afin d’accéder à la D3. Je ne fais pas partie des gens qui refuseraient une montée à l’échelon national et l’objectif avoué a toujours été de quitter cette P1 rapidement car c’est un mouroir."

Clarification faite, on peut désormais se demander qui prendra les rênes du navire perwézien ? "La priorité c’est la continuité et la poursuite du bon chemin parcouru. Il n’est donc pas utopique ou farfelu d’imaginer au moins terminer la saison avec notre trio de staff actuel. Fabian Bamps, Yvon Lazard et Daniel Uytdenhoef sont des personnes très compétentes et une décision sera prise dans les plus brefs délais, en accord avec les joueurs."