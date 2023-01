Le tour des équipes féminines en P1 et P2

10 goals inscrits contre Nivelles. "On a clairement bien joué avec trois jeunes de P3 qui vont intégrer le noyau et on va encore récupérer des blessées pour aller à Boitsfort ", apprécie Ethan Laby (T1).

Nivelles

Reprise compliquée à Mont-St-Guibert. "Meilleure réaction en deuxième mi-temps mais leur expérience a fait la différence face à nos six jeunes joueuses nées en 2007-2008", pointe Frédéric Jankowska (T1).

Lasne-Ohain

Défaite face au White Star: 1-3. "Bon match avec deux équipes jouant au foot, apprécie Olivier Minsart (T1). On manquait de rythme au départ puis on a dominé au lieu de subir mais on a pris deux buts en contre."

Wavre-Limal

Déçu par l’arbitrage au BX (3-2). "Résultat faussé car des hors-jeu ne sont pas signalés et on nous annule un but, peste Mehdi Chakroun (T1). Irlande a été serré à l’aller, ce sera encore un bon petit match."

Jodoigne

Succès 1-2 à Auderghem. "On devait faire mieux au niveau du score et du fond de jeu, estime Gilles Marko (T1). On avait eu dur à l’aller contre St-Michel qui a demandé un report mais ça ne nous arrange pas."

Provinciale 2

Walhain

Le match contre l’Union SG a étrangement été remis car on ne voyait pas assez les lignes. "Tout a été fait et les lignes retracées mais une personne, visiblement de l’ACFF, est venu parler à l’arbitre qui a finalement décidé de ne pas jouer", déplore Jamel Dennoune.

Jodoigne B

Gros revers (7-1) au White Star. "C’était dur sans 4 titulaires et elles au complet, et on a craqué après le repos, remarque Pierre Haerlingen (T1). J’espère que des filles se libéreront contre Auderghem."

Ronvau

Après le 0-1 à St-Michel "où l’on a rendu une bonne copie surtout en seconde période, on aura 6 absentes contre Walhain et il faudra se donner à 200% car c’est déjà dur au complet", indique Guillaume Lengelé (T1).

Lasne-Ohain B

Malgré les défections contre Ladies BXL (2-1), "l'équipe a bien répondu et on a bien maîtrisé les phases de jeu avant de souffrir dans les dix dernières minutes", résume Paulo Guimaraes (T1).