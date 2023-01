Dusart: « On va tomber sur une équipe qui veut nous tuer »

Pas question non plus de calculer. Braine a beau avoir un viatique de 28 points, pour le stratège français, il faut viser la victoire. "On va tomber sur une équipe qui veut nous tuer. Il faut avoir un instinct de survie et donc quand quelqu’un veut vous tuer, il faut le tuer avant. Si on transforme cela en langage basket, ça veut dire qu’on doit entrer sur le terrain avec l’objectif de gagner le premier quart temps. On ne doit pas se laisser faire, il faut les agresser avant d’être agressé. Et donc on doit jouer comme si on avait perdu de 20 points à l’aller."

Menées de trois points à la mi-temps au match aller, les Brainoises ont ensuite livré une deuxième partie de rencontre exemplaire. Le club turc, privé il est vrai de l’Américaine Williams (qui n’a pas joué non plus en championnat ce week-end), a sombré et n’a pas trouvé les solutions pour arrêter l’hémorragie (90-62). "Tactiquement, je pense qu’il n’y aura pas de révolution dans leur jeu, tout comme il n’y en aura pas non plus chez nous. Par contre, je m’attends à beaucoup plus d’agressivité de leur part et si Williams joue, il faudra la contrer. Mais ce match va avant tout se jouer sur le plan psychologique. Ce sera la clé de la rencontre, prévient Frédéric Dusart. Si on prend un 10-0 d’entrée de jeu, on ne devra pas se désunir."