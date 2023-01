D2: Rebecq dispute son match d'alignement ce mercredi soir à Seraing

Une situation compliquée qui pourrait s’atténuer rapidement en cas de victoire ce soir face aux U23 de Seraing, et un résultat positif ce week-end dans le derby face à Deux Acres. "En foot, on sait que tout peut aller vite dans un sens comme dans l’autre. On sait qu’en cas de deux bons résultats, mais surtout via un enchaînement de victoires, on peut remonter, tout comme on peut vite dégringoler en cas contraire. Le principal objectif des deux rencontres à venir est de prendre le maximum de points pour continuer à regarder au-dessus de nous, plutôt que de devoir s’inquiéter de ce qu’il se passe dans le bas de tableau. On a toutes les qualités nécessaires que pour donner un second souffle à notre saison."

Régis Demolie, qui partage, comme la plupart des joueurs de la série, sa vie professionnelle avec le foot, tient à signaler une situation devenant de plus en plus compliquée dans le foot amateur. "Pour pouvoir jouer à Seraing ce soir à 20 h, on doit quitter Rebecq vers 16 h. C’est un horaire compliqué pour plusieurs joueurs du groupe vis-à-vis de leurs employeurs. N’oublions pas que nous sommes des amateurs."

Traore est suspendu. Certaines incertitudes persistent pour Luigi Nasca quant à la possibilité à se libérer de leurs obligations professionnelles pour certains joueurs.

Le noyau: Vandermeulen, Kouame, Depotbecker, Cordaro, Lufimbu, Demolie, Bova, Delsanne, Camargo, Bagayoko, Devel, Henri, Contino, Vervondel, Bailly.